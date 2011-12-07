Общественные организации Татарстана получат от Президента РФ гранты на 174 млн рублей

Некоммерческие общественные организации (НКО) Татарстана стали самыми активными в ходе второго конкурса грантов Президента РФ-2018. Сумму в 174 млн рублей поделят между собой 60 НКО республики. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.«По результатам двух конкурсов регионы ПФО получили рекордную по сравнению с предыдущими годами сумму грантов — 1 млрд 52 млн рублей. Самыми активными в борьбе за гранты показали себя некоммерческие организации Татарстана — на развитие своих проектов из Фонда президентских грантов регион получил 174 млн рублей», — сказали в пресс-службе.В 2017 году победителям двух конкурсов президентских грантов из ПФО было направлено 864 млн рублей, а в 2016 году – 422 млн рублей.Заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества состоялось 31 октября 2018 года под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Поздравив победителей конкурса, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил не только количественный, но и качественный рост проектов некоммерческих организаций.«Результаты конкурса говорят о том, что институты гражданского общества в Приволжском округе продолжают системно и активно развиваться. Благодаря своей эффективной работе на благо развития регионов некоммерческие организации ПФО заслужили одобрение Президента, и я хочу искренне их с этим поздравить. Увеличение количества поддержанных заявок и их финансирования несомненно говорит о повышении качества проектов. Хочется верить, что год от года эти показатели будут только увеличиваться, а значит, в округе с каждым годом будет больше важных и нужных инициатив, которые будут приносить реальную пользу людям», — отметил Комаров.