«Почему я собираюсь работать в школе»: Откровенные признания будущих молодых учителей

Как правило, комментарии перерастают в острую бурную полемику, которая затрагивает многие болезненные стороны школьной жизни, вызывая новые отклики у педагогов, родителей и школьников. Сегодня мы решили направить обсуждение этой горячей и волнующей многих темы в другое русло и по-иному взглянуть на проблему.ЗАДАНИЕ. Наш внештатный корреспондент, слушатель школы стажера, второкурсница филологического факультета КФУ Гульназ Хамитова получила задание узнать у своих 19-летних однокурсников, собираются ли они после окончания филфака работать в школе учителем.ПРИЗНАНИЕ 1. Гузель Гарипова: Считаю, что профессия учителя - самая нужная в нашей стране, именно поэтому я поступила на филфак и собираюсь в дальнейшем связать свою жизнь с педагогикой. Мне всегда нравились гуманитарные предметы. Но сначала хотела стать учителем географии. Ведь это так здорово - изучать и одновременно путешествовать по разным материкам нашей планеты, знакомиться с традициями и культурой разных стран! Однако в старших классах интерес к литературе и русскому языку перевесил желание быть географом. Предпочтение отдала литературе, ведь она учит самому главному - мыслить. Когда стану учителем, обязательно постараюсь привить школьникам любовь к слову и книгам. Чтобы, выйдя из школьных стен, они умели выражать свои мысли грамотно, были уверены в себе и шли к своим целям.ПРИЗНАНИЕ 2. Лера Богданова: На уроках русского языка и литературы всегда заслушивалась и восторгалась своей преподавательницей. Она обладала не только большим багажом знаний, но и умением творчески преподносить материал так, чтобы всем в классе было интересно. Думаю, именно ее любовь к предмету повлияла на мой выбор будущей профессии.Сейчас, на втором курсе филфака, я начинаю готовить себя к педагогической практике и очень верю в то, что мне удастся объяснить детям, как выстраивался и совершенствовался наш великий и могучий русский язык. Постараюсь вызвать у учеников интерес к детальному изучению родного языка. Великий писатель Иван Тургенев когда-то сказал: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней своей жизни».ПРИЗНАНИЕ 3. Илюза Махмутова: Не сильна в точных науках, зато очень люблю читать и могу целый день, не отрываясь, провести за книгой. Как все-таки здорово, что у студентов-филологов основной упор делается на литературу! Я могу анализировать внутренний мир героев, наблюдать за их судьбами. А после окончания института хочется попробовать себя в роли учителя литературы. Думаю, будет здорово обсуждать со школьниками биографии писателей и их творчество, обмениваться впечатлениями, а главное, рассуждать о прочитанных произведениях. На мой взгляд, главная задача учителя литературы - не заставлять детей просто пересказывать текст, а научить их видеть в книгах нравственные ценности и учиться мудрости.ПРИЗНАНИЕ 4. Артур Николаев: Я знал, что на филфаке учатся в основном представительницы прекрасной половины человечества. Однако поступил сюда не из-за этого, а по причине моей большой любви к книгам. Также мне очень хотелось бы поработать в школе и увидеть изнутри, теперь уже со стороны педагога, всю школьную систему. Считаю, для учителя важны не отработанные часы, а знания, которые он дает ребенку. Поэтому на своем первом уроке собираюсь дать школьникам первый совет: слушайте свое сердце и не разменивайте мечты на сиюминутное наслаждение!ПРИЗНАНИЕ 5. Елизавета Матвеева: Мне очень нравится учиться на этом факультете. Поступить на филфак мечтала с седьмого класса, на это вдохновила учительница русского языка. Я всегда восхищалась, как она умела вести свои уроки! В итоге русский язык стал как бы частью моей души. Благодаря знаниям, которые получаю сейчас в университете, у меня складывается прочный фундамент, который, надеюсь, поможет в дальнейшем обучать школьников. Мне кажется, что учитель должен не только давать знания, но вдохновлять, мотивировать детей на поступки. Учиться осталось три года, постараюсь как можно больше получить новой информации о своем предмете, чтобы затем передавать ее младшему поколению. Хочу вырастить своих будущих учеников грамотными, достойными людьми, любящими родной язык и литературу.Автор последнего комментария публикации «Почему я ушла из школы?» Лариса словно дает напутствие этим целеустремленным будущим учителям: «Учителем надо родиться. Учитель - это призвание. И если у вас нет призвания, то не надо работать в школе. Мало знать свой предмет. Надо уметь научить. Молодые учителя плохо знают свои права. Сразу убегают от трудностей. Проявите характер, поставьте себя и делайте свое дело! Вместе с тем администрация должна помогать и поддерживать молодых, создавать условия для работы».