Постоянно общаясь с внуками, я молодею душой

Многие подруги уже нянчили внучат, я же о них только мечтала. И вот свершилось, добрый аист принес нам чудесную маленькую девочку Алину! «Мы так ждали, и ты пришла, мы позвали, и ты явилась, и в душе сирень расцвела, и сильнее сердце забилось!Я от радости ввысь лечу, мне на это крылья даны, мне сегодня все по плечу с новым званием «дэу эни», - пела моя душа. Какое же это счастье наблюдать, как растет и умнеет маленький человечек, твой самый родной и любимый! Сначала ты с ним только гуляешь, потом начинаешь играть, читаешь первые книжки, поешь песенки, рассказываешь обо всем, что вокруг. Да и сама тоже узнаешь много нового: про паровозика Томаса и его друзей, про Лунтика и жителей лесной поляны, про маленьких умельцев фиксиков, про веселое семейство Барбоскиных и свинку Пеппу...Когда внучка начала говорить первые слова, у меня появилось новое имя - «няника». Сейчас Алине семь лет, она учится в первом классе. Мы с ней подружки: вместе ходим в театр и на концерты в филармонию, гуляем по городу и ездим в сад, вышиваем крестиком и мастерим открытки. У Алины есть родная сестренка Алиса, которой три года, и двоюродные сестры и братик: Азалии три с половиной года, Мурату два, а Рамине полтора года. С такой командой наши игры стали разнообразнее и веселее. Шума, правда, производится тоже несравнимо больше, но на это никто не ропщет. Теперь у меня появились и другие имена - «маманика» и «маника», на которые я с удовольствием откликаюсь. И получается, что у каждого из внуков своя «отдельная» бабушка.Алина ведет себя как настоящая старшая сестра, всегда готова помочь мне присмотреть за младшими. Она спокойная и рассудительная девочка. Малыши любят свою старшую сестру и бегают за ней как хвостики. Азалия в свои три с половиной тоже уверенно чувствует себя старшей сестрой Муратика и командует братишкой. Хотя разница у них всего полтора года, Мурат в силу спокойного и добродушного характера во всем слушается сестру. Малышка Рамина очень шустрая и веселая, похожа на Алису, у которой энергия бьет через край. Мои внучки растут настоящими красавицами, они любят наряды и украшения, я тоже принята в ряды красавиц. Когда мы с Алиной куда-то идем, она оглядывает нас обеих и всегда отмечает, что мы с ней две красотки. Я уже и сама в это поверила!Вместе с младшими сестренками мы играем в лото и домино. А еще почти каждый вечер у нас выступление юных артистов. В детском саду к праздникам готовят замечательные утренники, их записывают на диски. Девочки много раз просматривают записи и знают наизусть все программы. Пятеро внуков живут в семьях моих троих сыновей в разных районах города, так что приходится поторапливаться, чтобы успеть помочь всем. Погулять и поиграть с Раминой, дав возможность маме заняться делами, встретить из школы Алину, забрать младших из садика, взять к себе внуков на выходные, подарив их родителям личное время.Но зато мне некогда хандрить и унывать, болеть и расслабляться! Постоянно общаясь с внуками, молодеешь душой, заряжаешься их энергией и абсолютно точно ощущаешь и знаешь, что ты любишь и любима. Это ли не счастье? Всех своих внучат я люблю одинаково нежно. Но первая внучка (и, наверное, не только у меня) вне конкуренции, ведь с ней мы дружим целых семь лет. Она моя главная помощница и советчица.