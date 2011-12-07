С 4 по 6 ноября общественный транспорт в Казани будет работать по специальному графику

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, общественный транспорт города в эти дни будет работать по графику выходного дня. Причина тому – праздничные дни в связи с Днем народного единства и Днем конституции РТ. Также 4 ноября в городе будет частично ограничено движение общественного транспорта в связи с проведение крестного хода, посвященного Дню Казанской иконы Божьей Матери.