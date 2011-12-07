Тра-та-та, мы везем с собой кота, а еще собаку...

У ворот соседской дачи стоял автомобиль, а вокруг него скакал пуделек. До чего же пудели прыгучие! Маленький, а в прыжке заглядывал в окна машины. Вышла женщина, принялась его урезонивать:- Бимка, это не мы уезжаем, а гости. А мы с тобой завтра поедем, не бойся, тебя одного не оставлю. Иди домой.Песик встряхнул пушистыми ушками и потрусил за хозяйкой. А я вспомнила нашего хитрого «дворянина» Дружка. Он чего только не выделывал, чтобы не остаться на даче на пару дней «на хозяйстве» одному. Чтобы не увязался за нами, приходилось заставлять слегка попоститься, а наполнив плошку, убегать с дачи по-партизански, пока он чавкает. Подходишь к остановке автобуса, оглядываешься - вроде оторвались, нет Дружка. И тут он появляется как из-под земли. Оказывается, бросил плошку и следовал за нами по-пластунски, прячась в кустах, и теперь норовит прыгнуть в автобус вперед хозяев.Домашние питомцы относятся к переезду по-разному. Мой знакомый кот соглашался на путешествие в автобусе исключительно «верхом» - на плечах хозяина. Одни кошки сидят в корзинке или переноске, спокойно разглядывая окружающих, а другие при первых признаках сборов прячутся, при виде переноски у них начинается истерика, а в машине непременно нагадят. А вот кошка моих приятелей хозяйскую машину обожала и, гуляя в городском дворе, любила вздремнуть на капоте, из всех стоявших там машин неизменно выбирая свою.Часто собаки, заподозрив переезд, начинают переживать: возьмут с собой или нет? И забавно хлопочут, чтобы не оставили. Летом нередко видишь собачью голову, торчащую из окна проезжающего автомобиля, или кота, возлежащего около заднего стекла. Вообще-то это неправильно: каким бы питомец ни казался спокойным и умненьким, в критической ситуации он непредсказуем. Случись что - запаникует, начнет метаться, внося дополнительный фактор опасности. В автомобиле мелких зверушек надо перевозить в переноске, крупных как-то фиксировать.Собаки хорошо понимают предназначение транспортных средств - доставлять пассажиров в нужное им место. В Москве отследили, что некоторые безнадзорные собаки научились разъезжать на общественном транспорте. Утром - от места ночевки в парке или у теплотрассы к месту кормежки возле рынка, а вечером - в обратном направлении. Самое удивительное, что псы не ограничиваются наземным транспортом, ездят и в метро. Непонятно, как они научились преодолевать эскалаторы и турникеты, а главное, как отличают нужную остановку от прочих.В дачных поселках летом много велосипедистов. Кто-то практикует оздоровительные прогулки, а кто-то просто передвигается по делам. Рядом часто трусят крупные собаки, но в последние годы все больше держат мелких, размером с кошку. Такие тоже сопровождают хозяев, выглядывая из багажной корзинки. Знаю в нашем поселке одну женщину в годах, нехрупкую, с велосипедом управляется как лихой ковбой с лошадью. Она заядлая рыбачка, на ее велосипеде специальные крепления для удочек, а спереди под рулем болтается старозаветная авоська из советских времен. Из ячеек авоськи наружу торчат врастопырку все четыре лапы жизнерадостного чихуахуа. Ни одна рыбалка без него не обходится - попробуй не возьми с собой, песик обидится надолго.