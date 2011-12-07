В парках Казани в дни школьных каникул будет интересно всем

В пятницу, 2 ноября, в 10.00 в Горкинско-Ометьевском лесу на территории экоцентра «Дом» детям покажут интерактивное научно-познавательное шоу о космосе «Погода, меняющая планету». Школьникам расскажут о парниковом эффекте, таянии ледников и движении холодных и горячих потоков. В этот же день в парке им. Урицкого на территории культурного центра «Московский» стартует проект «Занимательные каникулы». Проект включает в себя изучение предметов на практическом уровне: мастер-классы и нестандартные уроки. Каждый день посвящен определенной тематике (творчество, экология, наука). Так, 2 ноября в 13.30 юных казанцев ждет мастер-класс по изготовлению коллажей, а в 15.00 - мастер-класс по стрит-арту. Все занятия бесплатные, но необходимо заранее записаться по телефону +7 (965) 587-79-97.В субботу, 3 ноября, в 12.00 в культурном центре «Московский» пройдут урок и мастер-класс по экологии от сообщества «Экологично Казань», а в 13.30 для всех желающих организуют экскурсию по парку им. Урицкого. Регистрация по телефону +7 (965) 587-79-97.Также 3 ноября всех желающих приглашают в Горкинско-Ометьевский лес на открытие танцевальной студии в контейнерном центре Cube. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы и музыка от диджеев.В воскресенье, 4 ноября, в 11.00 в кафе «Лес» в Горкинско-Ометьевском лесу желающих научат готовить полезные сэндвичи. А в парке им. Урицкого в 12.00 стартуют мастер-классы и эксперименты по химии и физике от лаборатории интерактивных программ. В 13.30 жители города смогут посетить экскурсию по парку, однако в случае плохой погоды прогулку могут отменить. Регистрация по телефону +7 (965) 587-79-97.10 и 11 ноября в 9.00 в экоцентре «Дом» пройдут «Дни учета кормушек для птиц» на территории Горкинско-Ометьевского леса. Экоцентр «Дом» 11 ноября станет одной из площадок, на которой пройдет географический диктант, организованный Русским географическим обществом. Принять участие в акции сможет любой желающий независимо от возраста и образования. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (987) 282-42-25. В прошлом году диктант включал в себя 30 заданий. На их выполнение отвели 45 минут. Начало в 11.00. По результатам диктанта можно определить свой уровень географических знаний.