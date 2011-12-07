Журналисты «Казанских ведомостей» стали лауреатами конкурсов

На днях стало известно о победах сотрудников редакции нашей газеты в республиканском и российском конкурсах.Так, журналист газеты «Казанские ведомости» Ольга Иванычева стала лауреатом республиканского открытого журналистского конкурса «История молодежного движения», посвященного 100-летию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Конкурс проводился Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям при поддержке Кабинета министров Республики Татарстан. Работа редактора отдела социальных тем и культуры «Казанских ведомостей»Ольги Иванычевой была отмечена жюри в номинации «Лучший цикл публикаций в печатных СМИ». Нашему журналисту присуждено 2-е место за цикл материалов-воспоминаний комсомольцев.Другую награду получила руководитель школы стажера при газете «Казанские ведомости» Людмила Толмачева. Участвуя в конкурсе «Финансовая грамотность населения», проводимом Банком России среди авторов региональных медиа, Людмила Ивановна также завоевала 2-е место в номинации «Серия статей (заметок) в газете или сетевом издании». Публикации о том, как грамотно распорядиться семейным бюджетом и избежать финансовых рисков, вызвали большой интерес не только у жюри, но и у читателей нашей газеты.Поздравляем коллег и желаем им дальнейших творческих успехов!