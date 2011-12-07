Эксперт отметил разницу в отношении к благотворительности в России и на Западе

Член Общественной палаты РТ Тимур Сафин отметил в ходе интервью с Андреем Кузьминым, что в России иначе относятся к благотворительности, нежели в западных странах. Жители нашей страны охотнее помогают тяжелобольным детям и людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. При этом россияне чаще с недоверием относятся к сборам средств для общественных организаций.

«Наши люди не дают деньги на работу общественных организаций, которые помогают тем же работникам компаний, пострадавших во время пандемии. Людей цепляет именно картинка со страданиями детей, инвалидов — на такую помощь они готовы переслать 100–200 рублей», — высказался Тимур Сафин.

В то же время, отметил эксперт, на Западе для многих людей является нормой помогать системно НКО, делая регулярные пожертвования.