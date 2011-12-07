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Прокуратура РТ проведет проверку по факту травли ребенка-инвалида в школе

По словам матери школьника, одноклассники издевались над ребенком, даже привязывали его на морозе к турнику.

Прокуратура РТ начала проверку по факту травли ребенка-инвалида в школе, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в одной из школ Зеленодольска одноклассники издеваются над одноклассником с особенностями развития. Мама мальчика рассказала, что ребенка даже привязывали к турнику на морозе.

Женщина пыталась разговаривать с родителями детей, обращалась к директору и писала заявление в инспекцию ПДН, однако это не принесло результатов.

Провести проверку поручил прокурор республики Илдус Нафиков. Прокуратура рассмотрит действия школы и инспекции ПДН на обращения матери ребенка-инвалида.

В случае подтверждения фактов нарушения прав несовершеннолетнего будут приняты меры прокурорского реагирования. Виновных лиц привлекут к ответственности. 

КВ
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