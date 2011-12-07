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Татарстанца спас пожарный извещатель

Мужчина сумел выбраться из пожара.

Накануне в селе Бишмунча Альметьевского района РТ произошел пожар — горел жилой деревянный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС сумели справиться с огнем. По предварительной версии экспертов предполагается, что возгорание произошло по причине неосторожного курения. В то время, когда произошел пожар, 56-летний мужчина спал, но услышал звук пожарного извещателя и сумел выбраться из огня.

В итоге он был госпитализирован с ожогами ног и рук.

КВ
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