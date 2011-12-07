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В Казани мужчина плюнул в лицо кассиру из-за просьбы надеть маску

Недовольный покупатель разгромил прикассовую зону и начал угрожать женщине.

В социальных сетях появилось видео с инцидентом в одном из магазинов Казани.

Сообщается, что ситуация произошла 29 октября около 19:00 на улице Побежимова, 46. Тогда в один из продуктовых магазинов Авиастроительного района пришел мужчина, чтобы купить пиво. Однако в продаже ему отказали в связи с отсутствием индивидуального средства защиты.

После недовольный покупатель решил разгромить кассу, кидать товары с прилавков в продавщицу, угрожать ей, а потом и вовсе плюнуть в лицо. Затем, перед своим уходом мужчина пригрозил женщине и хозяину магазина расправой в случае, если они напишут заявление в полицию. 

КВ
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