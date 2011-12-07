В России вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей от 3 до 7 лет

Порядок оформления пособий на детей из малообеспеченных семей, подписанный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, вступил сегодня в силу.

Исходя из распоряжения от 29 июля 2020 года, ныне для оформления выплаты россиянам не нужно будет предоставлять документы со сведением об алиментах. Вся информация теперь будет поступать из системы межведомственного электронного взаимодействия.

Такие изменения в оформлении документов для выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом Президента России в начале текущего года.