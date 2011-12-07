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В РТ количество тяжелых случаев коронавируса увеличилось в 2,3 раза

При этом доля больных, переносящих инфекцию бессимптомно, сократилось на 6%.

В Татарстане в октябре в 2,3 раза увеличилось число больных коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой форме, рассказала в ходе заседания республиканского правительства руководитель Управления Роспотребнадзора РФ по РТ Марина Патяшина.

Наиболее заметный рост заболеваемости отмечается в Казан, Набережных Челнах, а также Верхнеуслонском, Нижнекамском, Камско-Устьинском, Аксубаевском, Альметьевском и Нуралтском районах.

При этом доля детей среди заболевших сохраняется на уровне 3%.

КВ
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