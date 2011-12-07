В Татарстане осталось убрать 2 тысячи гектаров подсолнечника

В республике почти закончена уборка урожая подсолнечника и зерновой кукурузы, рассказал в ходе заседания местного правительства министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

На сегодняшний день было намолочено 195 тысяч тонн подсолнечника при средней урожайности 16,6 центеров с гектара. Аграриям предстоит убрать еще 2 тысячи гектаров подсолнечника.

Что касается кукурузы, то ее осталось убрать 6,6 тысяч гектаров. В общей сложности было намолочено 200 тысяч тонн кукурузы при средней урожайности 54,4 центнеров с гектара.