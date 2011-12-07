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В Татарстане вновь увеличилось число потребкооперативов

По данным на 1 июля, в республике было зарегистрировано 295 предприятий.

В Татарстане продолжает расти число сельхозпотребкооперативов, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он отметил, что по данным на 1 июля 2020 года в республике было зарегистрировано 295 таких предприятий. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 280  сельхозпотребкоопераций.

В 2020 году насчитывается 123 работающих и сдающих предприятия (120 — в прошлом году).

«Денежная выручка предприятий сельхозпотребкооперации на 1 июля 2020 года составила 2 млрд 783 млн рублей», — отметил министр.

Зяббаров также напомнил, что в республике находятся более 3,4 тыс. бесхозных сельхозобъектов: это более 1,9 тыс. телятников, ферм, конюшен, и других, а также 803 производственных объектов. 

КВ
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