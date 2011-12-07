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За сутки в Челнах зафиксировали рекордное количество вызовов «Скорой помощи»

Медикам автограда поступило 917 звонков.

За минувшее дежурство в Набережных Челнах зафиксировали рекордное количество вызовов «Скорой помощи». Об этом пишут «Челнинские Известия».

Сообщается, что всего за прошедшие сутки медикам автограда поступило 917 звонков. В обычные же дни обращалось лишь по 250-280 человек.

Большее количество вызовов пришлось на полдень и вечернее время. Чаще всего местные жители жаловались на высокую температуру, кашель и общее недомогание. С подозрением на пневмонию сотрудники «скорой» забирали пациентов в больницу. 

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