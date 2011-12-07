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С челнинского моста демонтируют рекламную растяжку

Разрешение на установку конструкции было выдано еще в 2013 году.
По решению Набережночелнинского городского суда в автограде будет демонтирована рекламная растяжка на проезжей части, сообщает пресс-служба органа правосудия. И иском в суд обратился прокурор города. Рекламная конструкция расположена над проезжей частью на пересечении проспектов Мира и Хасана Туфана, что является нарушением. Суд обязал ответчика демонтировать конструкцию и уплатить пошлину в 6 тыс. рублей.
КВ
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