С челнинского моста демонтируют рекламную растяжку

По решению Набережночелнинского городского суда в автограде будет демонтирована рекламная растяжка на проезжей части, сообщает пресс-служба органа правосудия. И иском в суд обратился прокурор города. Рекламная конструкция расположена над проезжей частью на пересечении проспектов Мира и Хасана Туфана, что является нарушением. Суд обязал ответчика демонтировать конструкцию и уплатить пошлину в 6 тыс. рублей.