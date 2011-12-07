С начала года приставы Татарстана взыскали более 1 млрд рублей долгов по налогам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.«В результате принятых мер приставами было возвращено более 1 млрд 332 млн рублей долгов по налогам. Это на 61,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнила Лилия Халимова.На сегодняшний день свыше 1300 должников по налогам не могут покинуть территорию страны.Перед выездом за границу приставы РТ рекомендуют проверять наличие или отсутствие долгов в Банке исполнительных производств на сайте ведомств. Также на сайте в режиме онлайн можно оплатить существующие задолженности.