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В Набережных Челнах появится новая лыжная база

Объект возведут на проспекте Чулман.
В 2019 году в Н. Челнах планируют возвести новую лыжную базу, пишут «Челнинские известия». Здание разместят на проспекте Чулман, рядом с МФЦ и еще одной лыжной базой. Под строительство объекта отведут 2473 кв. метра. Местные власти отправят заявку для участия в республиканской программе в будущем году.
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