В Набережных Челнах появится новая лыжная база

В 2019 году в Н. Челнах планируют возвести новую лыжную базу, пишут «Челнинские известия». Здание разместят на проспекте Чулман, рядом с МФЦ и еще одной лыжной базой. Под строительство объекта отведут 2473 кв. метра. Местные власти отправят заявку для участия в республиканской программе в будущем году.