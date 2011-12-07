Эксперт: В РТ причинами инвалидности являются злокачественные образования и болезни системы кровообращения

В Татарстане основными причинами инвалидности среди взрослого населения являются злокачественные образования и болезни системы кровообращения, сообщил главный эксперт Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ригель Низамов.

«В числе основных причин первичной инвалидности среди взрослого населения злокачественные образования, которые составляют 37%, и болезни системы кровообращения — 28%. Среди детского населения на первом месте находятся психические расстройства — 31%, а также болезни центральной нервной системы — 17% и врожденные аномалии — более 14%», — заявил спикер.

По итогам 11 месяцев 2020 года в республике впервые зарегистрировали как инвалидов 12 676 взрослых и 1 435 детей.

Всего в Татарстане проживают 293,5 тыс. инвалидов — это 7,5% от общего населения.