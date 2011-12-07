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Фарид Мухаметшин принял участие в открытии декады приема граждан

910 из 2 315 поступивших в партию обращений в этом году уже решены, а по остальным оказана консультативная помощь. 

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в открытии декады приема граждан «Единой России».

Как отметил секретарь республиканского отделения партии, в день рождения партии «Единой России» можно не только поздравить и поблагодарить избирателей, но и услышать вопросы, проблемы и предложения, направленные на улучшение жизни в Татарстане. 910 из 2 315 поступивших обращений в этом году уже решены, а по остальным оказана консультативная помощь. 

Чаще всего вопросы касались поправок к Конституции, предстоящих выборов в Госдуму и нехватки врачей в сельской местности.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что «Единая Россия» открыла декаду приемов татарстанцев. Эксперты обсудят меры соцподдержки людей с ОВЗ, вопросы образования, качества предоставления услуг и вопросы правовой защиты граждан.

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