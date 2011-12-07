Можно ли прожить на минимальную пенсию?

Рашида Фазыхова: Не знаю как другим, но мне хватает пенсии в 12 тысяч 997 рублей. Думаю, если получала минималку, было бы трудно. У меня почему выходит больше? Доплачивают за вредность и звание ветерана труда — я 50 с лишним лет проработала на одном заводе. Правда, как вышла на пенсию, сразу начала мыть подъезды. Пенсия плюс 2 тысячи за мытье — получается почти 15 тысяч в месяц. На еду и необходимые обновки хватает. Хотя мне идет восьмой десяток лет, нормально выглядеть до сих пор хочется. В молодости-то ничего хорошего не видела: муж пил и рано умер. Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Поэтому сейчас ни в чем себе не отказываю. Глядишь, дай бог, доживу до 80 лет, а в этом возрасте пенсию прибавляют.

Анна Плотникова: Я уже четыре года как на пенсии по вредности. Мне всего 49 лет, но здоровья нет никакого. Устроиться никуда не могу — не берут меня, такую хилую. Хорошо, что мама жива! У нее пенсия большая — почти 27 тысяч. Я каждый день молюсь за ее здоровье. Что будет со мной, когда ее не станет, страшно представить. Разве проживу на свои 8 с половиной тысяч? За квартиру и связь платить нужно. Нужны деньги на еду и одежду. А какие лекарства сейчас дорогие!

Галина Шиманова: Пенсия у меня хорошая — 15 тысяч 176 рублей, около 90 рублей надбавка за стационарный телефон, 505 — проездной, за звание ветерана труда еще немного получаю. Поэтому летом могла позволить себе косметический ремонт в квартире за 40 тысяч. Недавно небольшой телевизор за 7 тысяч купила и стиральную машину за 12. Кушаю все что хочу, но понемногу. Не шикую, конечно, но своей жизнью на пенсии довольна. Не представляю, как можно прожить на 8 тысяч 423 рубля, если за одни только коммунальные услуги зимой я плачу более 4 тысяч? Вроде и квартира у меня небольшая — всего 43 квадратных метра, а сумма набегает приличная. Иногда думаю, может, не зря у нас пенсионный возраст подняли. Как прожить на наши пенсии?

Опрос провела Екатерина ОРЛОВА