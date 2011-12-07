Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На ВИЧ в 2020 году бесплатно обследовали почти 50 тысяч татарстанцев

Анонимный экспресс-тест в этом году прошли более 3 тыс. человек.

На ВИЧ-инфекцию во время плановой диспансеризации граждан обследовали почти 50 тысяч татарстанцев. Анонимный экспресс-тест в этом году прошли более 3 тыс. человек.

Как отметила начальник отдела санитарной охраны Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова, определяющую роль в борьбе с ВИЧ и СПИД играет грамотность населения в этом вопросе. Так, бесплатно узнали свой статус на ВИЧ-инфекцию за 10 месяцев текущего года почти 50 тыс. граждан.

Борисова подчеркнула, что только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию позволяет своевременно выявить вирус и начать его лечение. 

КВ
Лента новостей