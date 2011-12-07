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Праздник «День Мамы» прошел в «Доме Роналда Макдоналда» в Казани

29 ноября 2020 года в бесплатной семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» состоялся «День Мамы».

В последнее воскресенье ноября бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» в Казани подготовила для мам маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ праздник ко «Дню Матери» — мастер-класс по флористике. 

Мама — это первое слово ребенка. Мама имеет огромное значение для каждого человека, ведь именно она подарила нам жизнь. В семье мама выполняют важную роль хранительницы домашнего очага. Она создаёт дома уют, тепло, заботится о детях. Именно поэтому важно, чтобы все мамы всегда чувствовали себя самыми любимыми и красивыми.  

Благотворительный фонд каждый день делает все, чтобы мам и их детей окружали положительные эмоции, которые помогают им преодолевать сложную жизненную ситуацию. «День Матери» — это особенный праздник для Домика. Это возможность отвлечь маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ МЗ РТ и их родителей от больничных будней и подарить им хорошее настроение. Мы верим, что положительные эмоции ускоряют процесс лечения.  

Праздник позволил мамам окунуться в мир цветов, узнать их язык. Самым важным моментом вечера стала возможность для маленьких пациентов больницы и их родителей совместно создать букет, который олицетворяет любовь и заботу друг о друге.  

 «Дом Роналда Макдоналда» в Казани благодарит Региональную молодежную общественную организацию «Лига студентов Республики Татарстан» помощь в организации праздника. 

КВ
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