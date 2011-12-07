Роспотребнадзор по РТ: Жалобы казанцев на толпу в холле катка «Трудовые резервы» взяты на контроль

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, какие ограничения можно ввести на катках республики.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что дабы избежать массового скопления людей возле касс и раздевалок, каткам рекомендуется перейти на предварительную запись или на онлайн-продажу билетов.

Также Авдонина отметила, что жалобы казанцев на толпу в холле катка «Трудовые резервы» взяты на контроль.

В ближайшее время Роспотребнадзор по РТ выдаст предписания по работе катков и лыжных баз. Речь идет об антисептиках на входе и о нанесении обязательной разметки для соблюдения социальной дистанции – на одного человека должно приходиться 4 кв. метра пространства.