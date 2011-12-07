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Сабурская: Самыми востребованными темами у татарстанцев стали благоустройство и ремонт дорог

По вопросам благоустройства территории решено более 24 тыс. обращений, а по вопросам ремонта муниципальных дорог — почти 9 тыс.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила, какие в «Народном контроле» стали самые популярные запросы за 2020 год.

По ее словам, самыми востребованными категориями среди жителей республики остаются благоустройство территории, доступная среда, содержание и ремонт муниципальных дорог.

На брифинге в Кабмине РТ Сабурская рассказала, что по вопросам благоустройства территории решено более 24 тыс. обращений, а по вопросам ремонта муниципальных дорог — почти 9 тыс. 

КВ
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