Сабурская: Самыми востребованными темами у татарстанцев стали благоустройство и ремонт дорог

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила, какие в «Народном контроле» стали самые популярные запросы за 2020 год.

По ее словам, самыми востребованными категориями среди жителей республики остаются благоустройство территории, доступная среда, содержание и ремонт муниципальных дорог.

На брифинге в Кабмине РТ Сабурская рассказала, что по вопросам благоустройства территории решено более 24 тыс. обращений, а по вопросам ремонта муниципальных дорог — почти 9 тыс.