Школьники Татарстана могут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

В казанском лицее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дали старт Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников «Безопасные дороги».

На открытом уроке, проходящем в лицее № 159, юные инспекторы движения моделировали различные дорожные ситуации, а ребята, работая в группах, должны были найти на них верные решения. «Это мероприятие очень нужное, потому что все мы являемся участниками дорожного движения», — отметила замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Позже, как отметил замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, в текущем году на дорогах республики произошло 398 ДТП, в которых 8 детей погибли и 418 получили травмы. Он уверен, что олимпиада поможет в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Принять участие в олимпиаде могут школьники начальных классов, зарегистрированные на образовательной платформе Учи.ру. Она будет проводится в онлайн-режиме с 30 ноября по 11 декабря. После завершения олимпиады участники получат дипломы, сертификаты и благодарственные письма.