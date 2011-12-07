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Татарстанец силой удерживал сожительницу с двумя детьми, угрожая пневматическим оружием

Женщину и детей спасла сестра, позвонившая в полицию.

В Заинске мужчина удерживал в квартире сожительницу и двух ее детей, угрожая им пневматическим ружьем, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел 29 ноября. Пьяный мужчина угрожал своей сожительнице убийством на почве ревности. Он удерживал в квартире женщину, ее 2-летнего ребенка и 7-месячного малыша. Полицию вызвала сестра женщины, которая услышала крики за дверью.

Прибывшие стражи порядка проникли в квартиру через окно. Мужчина пытался скрыться, но был задержан.

Свою вину он не признает. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

КВ
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