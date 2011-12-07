Татарстанцев предупредили об истечении срока уплаты налогов за 2019 год, сообщает пресс-служба УФНС РТ.

«1 декабря 2020 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, незавершенное строительство, земельные участки и транспортные средства, обязаны уплатить имущественные налоги», — сказано в сообщении ведомства.

Налогоплательщике, подключенные к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления направлены через сервис, остальным налогоплательщикам — по почте.

Оплата налогов производится через сервисы «Налоги ФЛ», «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и «Уплата налогов и пошлин физических лиц» на сайте ФНС России, а также в банках по QR- или штрих-коду, в кассах администраций, на почте или в МФЦ.

«Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со следующего дня, то есть со 2 декабря 2020 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней», — напомнили в ведомстве.