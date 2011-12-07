В Казани наградили юных победителей конкурса «Путешествие к истокам»

Цель конкурса, организованного Госкомитетом РТ по туризму, — привлечение молодежи к реализации инновационных туристских проектов республики, воспитание чувства патриотизма на основе изучения родного края, его культурных и экологических памятников.

Церемонию награждения открыл председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов с приветствием:

— Ваши идеи, мысли, проекты — это серьезный фундамент в развитии туристической отрасли Республики Татарстан. Думаю, многие из вас уже слышали, что есть поручение Президента РФ по разработке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Цели и задачи проекта, поставленные руководством страны и республики, — сделать так, чтобы все граждане страны и республики смогли свободно и часто путешествовать по нашей стране. Это действительно то, чему можно посвятить свою жизнь. И открывать новые уголки нашей страны, создавать туристические продукты и проекты на территории республики, делать их интересными для жителей всей страны и зарубежья.

Отдельно Сергей Иванов поблагодарил команду организаторов конкурса и экспертное жюри, перед которым стояла нелегкая задача в определении лучших работ.

Среди участников конкурса — школьники, студенты и работающая молодежь. В этом году поступило рекордное количество заявок от четырех возрастных групп (от 7 до 25 лет) из 31 района республики — более 200. В конкурсе приняло участие более 450 человек. Работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили ведущие экскурсоводы и практики в сфере туризма, директора крупных турфирм, сотрудники Министерства образования РТ, Госкомитета РТ по туризму.

Формат работ был разнообразным: электронные каталоги лучших локаций, квест-игры и экскурсии, этно-фестивали, видеоэкскурсии. Участники могли проявить себя в 5 номинациях: «Лучший экскурсионный маршрут по видам туризма», «Лучший культурно-познавательный маршрут», «Лучший проект в области туризма», «Лучшая видеоэкскурсия», «Лучший рисунок на тему «Куда бы я хотел поехать в Республике Татарстан».

Конкурс в этом году проходил в 11-й раз. Среди призов — книжные сертификаты, продукция с символикой республики и выпущенная в год 100-летия ТАССР уникальная книга «Татарский мир». По некоторым номинациям были учреждены спецпризы Госкомитета РТ по туризму. К сожалению, в этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на церемонию были приглашены не все участники конкурса, а только победители.

После церемонии награждения участники поделились своими впечатлениями.

Тимур Рысаев, занявший I место в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» с работой «Путешествие в сказку» (ОШИ «IT-лицей КФУ», Казань, 7-й класс):

— Было неожиданно и приятно, когда на награждении в числе победителей назвали мое имя. Я выбрал формат видеоэкскурсии, так как это актуально в нынешних условиях ограничений. В своей работе знакомлю с достопримечательностями исторического района Казани — Суконной слободы: зданиями театра кукол «Экият» и Духосошественской церкви. Зрители могут попасть в закулисье театра, узнать, как эти два здания связаны с собой. Мне помогали педагог-организатор театра кукол «Экият» Диана Даяновна Акрамова и моя мама. Я им очень благодарен.

Вера Викторовна Андреева, руководитель коллектива участников конкурса из МБОУ «Военно-патриотический образовательный центр — школа № 67» Кировского района Казани, занявших II место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» с маршрутом «Пороховая слобода»:

— Я веду краеведение в школе во второй половине учебного дня, когда идет кадетская подготовка. Мои воспитанники — это десантура, специализация ВДВ. Пороховая слобода — один из старейших районов Казани. Связана с историей градообразующего порохового завода, его героями, такими как генерал В. В. Лукницкий. Я стараюсь, чтобы ребята знали, ценили и понимали значение нашего региона, Казани в контексте всей истории России и современности.

Автор: Эльвира РЫСАЕВА