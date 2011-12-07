В Татарстане с 2011 года 921 объект адаптировали для людей с ограниченными возможностями

В Татарстане с 2011 года реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках которой 921 объект адаптировали для людей с ограниченными возможностями, сообщила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«Сумма затрат [на реализацию проекта] составляет более 2,6 млрд рублей. В 2020 году мы адаптировали 12 объектов. Это учреждения образования — пять дошкольных образовательных организаций, пять школ и две организации дополнительного образования», — уточнила Зарипова.

Особое внимание уделяется доступности среды в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, культуры, образования и спорта, а также жилого фонда.

В сфере образования адаптировали 357 объектов, в сфере здравоохранения — 184 объекта, 30 жилых домов и 70 подъездов.