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В Татарстане с 2011 года 921 объект адаптировали для людей с ограниченными возможностями

10 лет в республике реализуется программа «Доступная среда».

В Татарстане с 2011 года реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках которой 921 объект адаптировали для людей с ограниченными возможностями, сообщила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«Сумма затрат [на реализацию проекта] составляет более 2,6 млрд рублей. В 2020 году мы адаптировали 12 объектов. Это учреждения образования — пять дошкольных образовательных организаций, пять школ и две организации дополнительного образования», — уточнила Зарипова.

Особое внимание уделяется доступности среды в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, культуры, образования и спорта, а также жилого фонда.

В сфере образования адаптировали 357 объектов, в сфере здравоохранения — 184 объекта, 30 жилых домов и 70 подъездов.

КВ
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