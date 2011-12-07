В Татарстане стартовала Декада приемов граждан

С 1 по 10 декабря на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится Декада приемов татарстанцев.

Эксперты обсудят меры соцподдержки людей с ОВЗ, вопросы образования, качества предоставления услуг и вопросы правовой защиты граждан в социальной сети Инстаграм (opriemnaya116). Кроме того, посредством канала Zoom спикеры будут говорить об общественной занятости молодежи в республике.

Также в течение Декады пройдут горячие линии по вопросам ЖКХ, лекарственного обеспечения и оказания лечебно– профилактической помощи.

Тематические приемы граждан будут вестись по телефону 8 (843)-238-1000, в WhatsApp (8-987-205-00-63) и по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).