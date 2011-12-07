В Татарстане в этом году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 129 здоровых детей

В Татарстане в 2020 году не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Всего в этом году у ВИЧ-инфицированных женщин родилось 129 здоровых детей, сообщил главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин.

По словам спикера, данный показатель — признак слаженной работы системы здравоохранения.

Всего в 2020 году зафиксировано 749 случаев заболевания ВИЧ, что на 14,7% ниже прошлогоднего показателя.

Напомним, 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.