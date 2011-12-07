Яковлев: Количество звонков по вопросам COVID-19 в РТ достигает 1,2 тыс. раз в день

Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что количество звонков по вопросам COVID-19 достигает 1,2 тыс. раз в день.

На брифинге в Кабинете министров РТ он рассказал, что раньше на горячую линию в среднем в день поступало двести звонков, а на минувших выходных операторы обработали 1 200.

Дозвониться на нее для консультации по коронавирусной инфекции татарстанцы могут по короткому номеру 122. По словам замминистра, для оперативного приема звонков с поликлиниками в ведомстве планируется организовать прямую телефонную связь служб «03» и «122». Теперь консультация доступна на русском и татарском языках в любое время суток.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что массовая вакцинация от коронавируса возможна уже с начала 2021 года.