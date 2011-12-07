Более 13 тыс. человек захотели стать волонтерами чемпионата WorldSkills-2019 в Казани

Более 13 тыс. человек подали заявки на участие в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в качестве волонтеров. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.«Подбором волонтеров занимается 15 ресурсных центров, которые расположены в разных городах страны. Заявок уже очень много — поступило более 13 тысяч. Отбор кандидатов завершится в марте 2019 года», — сказала Галимова.Она отметила, что в итоге волонтерами станут только 3500 тыс. человек. Порядка 85% из них будут добровольцы из Татарстана.«У нас сегодня сложилась одна из лучших школ волонтерства. Все они имеют опыт работы на разноформатных мероприятиях. 400 волонтеров будут привлекать из других субъектов России, еще 100 — из зарубежных стран», — добавила представитель Казанского Кремля.Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22 — 27 августа. Основной площадкой соревнований станет «Казань Экспо».