Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах Татарстана

Сегодня на дорогах республики может образоваться гололедица, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.Ночью с 1 на 2 января, а также утром столбик термометра будет колебаться от минус 11 до минус 16 градусов, при прояснениях – до минус 20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и с небольшим снегом.