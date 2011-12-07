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Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах Татарстана

Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах Татарстана
Сегодня на дорогах республики может образоваться гололедица, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.Ночью с 1 на 2 января, а также утром столбик термометра будет колебаться от минус 11 до минус 16 градусов, при прояснениях – до минус 20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и с небольшим снегом.
КВ
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