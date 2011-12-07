Татарстан стал пятым среди регионов России по объему рынка коммерческих авто

По итогам января – ноября 2018 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Всего в республике продали 3 тыс. 178 машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».Возглавила рейтинг Москва, где было продано 15 тыс. 319 легких коммерческих авто. Второе место заняла Московская область с 9 тыс. 799 проданными машинами, а третьим стал Санкт-Петербург с 6 тыс. 682 авто. На четвертом месте оказался Краснодарский край, где реализовали 3 тыс. 864 LCV.В целом по стране за одиннадцать месяцев минувшего года продали 98,3 тыс. коммерческих автомобилей. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом в Татарстане продажи легких коммерческих машин снизились на 2,8%. Лидером российского рынка LCV является «ГАЗ», в топ-3 по продажам входят также «УАЗ» и Ford, отмечают эксперты.