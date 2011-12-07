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В Актанышском районе определили лучших в гонках на тройках

Жюри оценило новогоднее убранство лошадей, выставленных участниками состязаний.
В Актанышском районе Татарстана прошли традиционные гонки на тройках, на которые сельские поселения выставили свои лучшие экипажи. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.Зрители приветствовали по-новогоднему украшенные тройки, а желающие могли и покататься на лошадях.Жюри оценило новогоднее убранство лошадей, выставленных участниками состязаний. Победителей объявил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Актанышском районе Даниф Харисов.Первое место заняло ООО «Ташкын», второе место досталось агрофирме «Чишма», а третьим стало ООО «Чишма».
КВ
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