Где в Казани покататься на коньках?

«Трудовые резервы»

Адрес: ул. Николая Ершова, 7.

Режим работы. В будние дни с 17.30 до 22.00 - массовое катание; в выходные и праздничные дни с 12.00 до 14.00 - время для любителей хоккея на большом льду, с 14.00 до 22.00 - время массового катания.

Вход на каток - 60 руб./час, детям до 7 лет бесплатно.

Стоимость проката коньков: взрослые - 150 руб./час, детские (до 7 лет) - 70 руб./час.

Тел. +7(843)236-31-63.

«Черное озеро»

Адрес: парк «Черное озеро».

Режим работы. В новогоднюю ночь с 10.00 до 3.00. Со 2 по 11 января: 9.00 - 23.00 (с 15.00 до 16.00 - технический перерыв), каждые последние 15 минут часа - дезинфекция.

Вход на каток бесплатный.

Стоимость проката коньков: взрослые - 150 руб./час, детские (до 7 лет) - 100 руб./час.

Тел. +7(843)215-74-00.

«Кремлевская набережная»

Адрес: Кремлевская набережная.

Режим работы. В будни с 16.00 до 23.00. В выходные с 12.00 до 23.00 (с 16.00 до 18.00 - технический перерыв).

Вход на каток - 50 руб., детям до 6 лет бесплатно.

Прокат коньков: 150 руб./час. При оплате билетов картой «Мир» - скидка 20%.

Тел. +7(843)590-86-39.

ВЦ «Казанская ярмарка»

Адрес: Оренбургский тракт, 8.

Режим работы. Будни с 15.00 до 22.00. В выходные и праздничные дни с 11.00 до 22.00.

Вход на каток - 50 руб., дети до 7 лет бесплатно.

Прокат коньков: взрослые - 150 руб./час, детские - 100 руб./час.

Тел. +7(843)202-29-92.

База отдыха «Солнечный»

Адрес: Горьковское шоссе, 102.

Режим работы. Ежедневно с 8.00 до 17.30.

Вход на каток - 100 руб., дети до 5 лет бесплатно, работникам завода - скидка.

Аренда коньков: 120 руб./час.

Тел. +7(843)296-70-16.

База отдыха «Лебяжье»

Адрес: озеро Лебяжье.

Режим работы. Ежедневно с 8.00 до 21.00.

Вход на каток - 100 руб.

Прокат коньков - 100 руб./час.

Тел. +7(843)297-32-16.

Центр хоккея на траве

Адрес: Оренбургский тракт, 11.

Режим работы. Ежедневно с 11.00 до 22.00.

Вход на каток - 50 руб., пользование гардеробом - 20 руб., дети до 6 лет проходят бесплатно.

Аренда инвентаря - 140 руб./час для детей и взрослых (в стоимость входит плата за вход, пользование гардеробом, прокат коньков).

Тел. +7(843)533-36-13.

Стадион «Локомотив»

Адрес: ул. Футбольная, 1.

Режим работы. Среда - пятница: с 17.00 до 20.00, суббота и воскресенье: с 10.30 до 20.00.

Вход на каток детям до 13 лет бесплатный + 1 сопровождающий. 14 лет и старше - 50 руб.

Прокат коньков - взрослые 100 руб./час, детские 60 руб./час.

Стадион «Тасма»

Адрес: ул. Гагарина, 56.

Режим работы. В выходные дни с 10.00 до 21.00.

Вход - 90 руб., дети до 7 лет бесплатно.

Проката коньков нет.

Спортивный комплекс «Мотор»

Адрес: ул. Ленинградская, 26.

Режим работы. Будни с 14.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 9.30 до 20.00.

Вход на каток - 30 руб.

Прокат коньков - 100 руб./час.

Тел. +7(843)223-08-38.

Лыжная база «Дубравная»

Адрес: ул. Дубравная, 2б.

Режим работы. Ежедневно с 9.00 до 21.00.

Вход на каток - 50 руб.

Аренда коньков: 120 руб./час для взрослых и детей.

Тел. +7(843)259-43-05.

Спортивный комплекс «Зилант»

Адрес: ул. Мавлютова, 17в.

Режим работы. Воскресенье с 18.00 до 19.30.

Вход - 200 руб., дети до 5 лет проходят бесплатно.

Прокат коньков: 100 руб./час.

Тел. +7(843)237-76-31.

Стадион «Ракета»

Адрес: ул. Стадионная, 1а.

Режим работы. Суббота с 17.00 до 21.00, воскресенье с 16.00 до 20.00. Со 2 по 11 января с 16.00 до 20.00.

Вход на каток: взрослые ¬ 130 руб., дети от 7 до 14 лет 70 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Аренда коньков: 100 руб./час с 36-го размера, 50 руб./час до 35-го размера.

Тел. +7(843)234-88-05.