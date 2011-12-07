Стал известен доход среднестатистического казанского студента

Среднестатистический доход казанского студента составляет менее 10 тыс. рублей в месяц. Об этом гласят данные исследования агентства «ПромРейтинг». Большая часть этой суммы уходит на питание и проезд. Тем не менее, по мнению аналитиков, студенты удовлетворены своим решением поступать в казанские ВУЗы. Коренные горожане чаще поступают в КНИТУ-КАИ и КГАСУ, а вот на подработку чаще идут студенты КГЭУ и КНИТУ.