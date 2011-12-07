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В казанских школах начали собирать велосипеды для детей-сирот

Сбор проходит в рамках акции «Велодобро».
Казанские школьники могут поучаствовать в акции «Велодобро», пишет kzn.ru. В рамках акции объявлен сбор старых и неиспользуемых велосипедов во всех школах города. Он продлится до 28 февраля. По итогам акции велосипеды передадут детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. А сами школьники получат возможность выиграть ценный приз.
КВ
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