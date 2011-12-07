Минтруд РТ: С 1 июля пенсия для неработающих мам детей-инвалидов поднимется до 10 тыс. рублей

С 1 июля 2019 года неработающим мамам детей-инвалидов поднимут пенсию по уходу за ребенком до 10 тысяч рублей. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Неработающие мамы детей-инвалидов получают пенсию в размере 5500 руб. по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Размер пенсии поднимется до 10 тысяч рублей. Это будет с 1 июля 2019 года, сейчас отрабатывается нормативная база», — сказала она.Эльмира Зарипова отметила, что таких мам в республике, которые воспитывают ребенка-инвалида, более 9 тысяч. Для них это повышение станет серьезной, хорошей поддержкой. «Это то, о чем говорили, что обсуждалось и наконец-то приняло форму конкретных поручений с конкретными сроками и с конкретно обозначенными суммами», — сказала она.Полную версию интервью с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмирой Зариповой читайте на портале «События».Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.