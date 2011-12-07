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Росгвардейцы задержали мужчину, который избил ногами прохожего

Инцидент произошел на ул. Липатова.
Росгвардейцы в столице РТ остановили мужчину, который избил ногами лежащего прохожего, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на ул. Липатова, где сотрудники вневедомственной охраны заметили конфликт. Росгвардейцы остановили казанца и вызвали бригаду «скорой» пострадавшему. Избитого с тяжелыми травмами доставили в 7-ю больницу. Нападавшим оказался 45-летний гражданин.
КВ
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