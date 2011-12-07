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Стало известно имя нового прокурора Нурлата

На должность назначен Сайяр Зиятдинов.
Новым прокурором Нурлата назначен старший советник юстиции Сайяр Зиятдинов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В этой должности Зиятдинова представил прокурор РТ Илдус Нафиков. Сайяр Зиятдинов в 2003 окончил юридический факультет КГУ. С 2006 по 2011 год он занимал пост помощника прокурора Авиастроительного района, с 2011 по 2013 год – работал зампрокурора Алексеевского района. На последнем месте работы он занимал должность замначальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры РТ.
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