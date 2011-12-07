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В столице РТ снесут более 10 незаконно установленных торговых объектов

Работы проведут в марте.
В Казани будут снесены 10 незаконно установленных торговых объектов. Об этом гласит информация, размещенная в сборнике муниципальных документов. Сносу подвергнутся объекты на улицах Беломорская, Воровского, Г. Кайбицкой, Фучика и других. Работы по сносу будут проведены в марте.
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