В столице РТ снесут более 10 незаконно установленных торговых объектов

В Казани будут снесены 10 незаконно установленных торговых объектов. Об этом гласит информация, размещенная в сборнике муниципальных документов. Сносу подвергнутся объекты на улицах Беломорская, Воровского, Г. Кайбицкой, Фучика и других. Работы по сносу будут проведены в марте.