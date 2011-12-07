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ВРП Татарстана в январе составил 158,7 млрд рублей

Такие данные приводит Татарстанстат.
В январе 2019 года валовой региональный продукт РТ составил 158,7 млрд рублей, приводит данные Татарстанстата пресс-служба Минэкономики республики. Это 100,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года. Значительный вклад сделали: добыча полезных ископаемых (102,5% к уровню прошлого года), сельское хозяйство (102,2%) и розничная торговля (104%).
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