«Ак Барс» представил граффити с образом Даниса Зарипова

В Казани напротив «Татнефть Арены» появилось граффити с Данисом Зариповым площадью 223 кв. м. «Ак Барс» представил рисунок капитана команды в день старта команды в плей-офф.

На доме № 43 по улице Чистопольской нарисовали Даниса Зарипова в образе Капитана Татарстана. С 27 февраля, в день последнего матча «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ, художники начали работать над граффити. Всего на работу ушло около 40 часов.

Рисунок стал частью масштабной кампании казанского хоккейного клуба. В образе Капитана Татарстана Данис Зарипов впервые появился на Матче Заезд КХЛ. Ближе к плей-офф в Казани уже появились картонные фигуры хоккеиста. «Ак Барс» объявил конкурс среди болельщиков на лучшее фото с картонной копией Зарипова. Победителю обещали кастомизированный смартфон.

К плей-офф казанский клуб разработал ограниченную серию атрибутики с айдентикой Капитана Татарстана. По мнению «Ак Барса», данный образ является собирательным и символизирует единение с республикой и верность традициям.