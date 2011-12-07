Минниханов отчитал Гущина за бюрократию в работе

Рустам Минниханов высказал Ивану Гущину недовольство работой комитета по охране объектов культурного наследия. Глава республики отчитал руководителя комитета на расширенном заседании Совета по предпринимательству.

Предприниматели отметили, что процедура согласования того, что на участке, где ведется строительство, нет объектов культурного и исторического наследия, очень долгая и запутанная. Поэтому планировать строительство сложно. Предоставлением всех разрешительных документов занимается комитет по охране культурного наследия РТ.

В свою очередь, руководитель комитета Иван Гущин согласился с тем, что процесс согласования действительно сложный и ведомство работает над сокращением бюрократии для археологов.

«Ты тоже как бюрократ настоящий. Ты давай расскажи, как будем работать в республике, как можно работу систематизировать», — отчитал Гущина Минниханов.

Кроме того, президент РТ заявил о необходимости создать при республиканском институте археологии группу, а «чтобы не было завышения цен, прейскурант создать».