Самые востребованные профессии в РТ: раскройщик бересты, матрос, музейный смотритель

Кабмин РТ утвердил перечень востребованных профессий. В список вошли более 700 специальностей, приоритетных для экономики республики на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение появилось на сайте минтруда РТ.

Данный перечень должен служить ориентиром для исполнительных органов власти при формировании госзаказа и контрольных цифр приема студентов.

Так, в списке есть такие профессии, как: раскройщик бересты, матрос, управляющий усадьбой, лесник, музейный смотритель, кровельщик, изготовитель художественных изделий из металла, керамики или дерева, пчеловод и другие.