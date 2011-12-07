Самые востребованные профессии в РТ: раскройщик бересты, матрос, музейный смотритель

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Кабмин РТ утвердил перечень востребованных профессий. В список вошли более 700 специальностей, приоритетных для экономики республики на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение появилось на сайте минтруда РТ.
Данный перечень должен служить ориентиром для исполнительных органов власти при формировании госзаказа и контрольных цифр приема студентов.
Так, в списке есть такие профессии, как: раскройщик бересты, матрос, управляющий усадьбой, лесник, музейный смотритель, кровельщик, изготовитель художественных изделий из металла, керамики или дерева, пчеловод и другие.