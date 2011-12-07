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В Актаныше засадят свалку цветами за полмиллиона рублей

На саженцы трех сортов крупноцветковой петунии рассчитывают потратить около 270 000 рублей.

На сайте госзакупок появилась информация, что для озеленения полигона твердых бытовых отходов в Актаныше понадобится 506 000 рублей.

В документе сказано, что вся рассада должна быть здоровой, свежей и чистой. Так на побеги декоративной капусты в количестве 900 штук рассчитывают потратить 13 500 рублей, а на саженцы трех сортов крупноцветковой петунии около 270 000 рублей.

Кроме того, будут приобретены и высажены цинерарии, бархатцы, бегонии, сальвии и кохии.

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