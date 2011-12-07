В Актаныше засадят свалку цветами за полмиллиона рублей

На сайте госзакупок появилась информация, что для озеленения полигона твердых бытовых отходов в Актаныше понадобится 506 000 рублей.

В документе сказано, что вся рассада должна быть здоровой, свежей и чистой. Так на побеги декоративной капусты в количестве 900 штук рассчитывают потратить 13 500 рублей, а на саженцы трех сортов крупноцветковой петунии около 270 000 рублей.

Кроме того, будут приобретены и высажены цинерарии, бархатцы, бегонии, сальвии и кохии.